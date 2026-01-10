Finalement vainqueur de Jannik Sinner en deux sets (7−5, 7–6), à l’issue d’une exhibition très lucrative qui s’est tenue ce samedi matin en Corée du Sud, Carlos Alcaraz n’a pas fait le déplacement pour rien.
Alors que l’Italien avait laissé sa raquette et sa partie du court à un enfant, ce dernier, après quelques échanges classiques, a décidé de faire parler la foudre et d’envoyer un coup droit sur lequel l’Espagnol n’a rien pu faire.
- Sinner le da su raqueta a un niño— Set Tenis (@settenisok) January 10, 2026
- El niño falla su primer golpe
Miren lo que pasa cuando Alcaraz le da una segunda oportunidad.
La reacción de Sinner es maravillosa.
pic.twitter.com/fcygCLDo0K
Logiquement, tout le public s’en est donné à coeur joie, à commencer par Jannik lui‐même, visiblement choqué et heureux.
Publié le samedi 10 janvier 2026 à 13:13