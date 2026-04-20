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Alcaraz incer­tain à cinq semaines de Roland‐Garros : « Nous atten­dons les résul­tats d’un test crucial qui sera effectué ces prochains jours »

Par
Thomas S
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S’il a déclaré forfait pour le Masters 1000 de Madrid à cause d’une bles­sure à l’avant‐bras droit, Carlos Alcaraz est bien présent dans la capi­tale espa­gnole ce lundi pour la céré­monie des trophées Laureus récom­pen­sant les meilleurs spor­tifs de l’année. 

Interrogé à cette occa­sion sur la situa­tion de sa bles­sure, l’Espagnol a fait part de son incer­ti­tude, expli­quant que le prochain examen qui sera réalisé dans quelques jours sera déter­mi­nant pour sa program­ma­tion. Extraits.

Question : « Roland‐Garros est‐il en danger ?
Carlos Alcaraz : Nous atten­dons les résul­tats d’un test crucial qui sera effectué ces prochains jours, alors nous mettons tout en œuvre pour qu’il se passe bien. Après le test, nous verrons comment évolue la bles­sure et quelles mesures prendre ensuite. »

Publié le lundi 20 avril 2026 à 19:26

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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