S’il a déclaré forfait pour le Masters 1000 de Madrid à cause d’une bles­sure à l’avant‐bras droit, Carlos Alcaraz est bien présent dans la capi­tale espa­gnole ce lundi pour la céré­monie des trophées Laureus récom­pen­sant les meilleurs spor­tifs de l’année.

Interrogé à cette occa­sion sur la situa­tion de sa bles­sure, l’Espagnol a fait part de son incer­ti­tude, expli­quant que le prochain examen qui sera réalisé dans quelques jours sera déter­mi­nant pour sa program­ma­tion. Extraits.

Alcaraz about his wrist :



🎤: Is RG in danger ?



🗣️: » We’ll have to wait and see. The next test will be crucial, so we’re doing every­thing we can to make sure it goes well. After the test, we’ll see how the injury is and what steps to take next. » pic.twitter.com/Eq8MBVCEoE — Alcaraz Updates🐝 (@alcarazzupdates) April 20, 2026

Question : « Roland‐Garros est‐il en danger ?

Carlos Alcaraz : Nous atten­dons les résul­tats d’un test crucial qui sera effectué ces prochains jours, alors nous mettons tout en œuvre pour qu’il se passe bien. Après le test, nous verrons comment évolue la bles­sure et quelles mesures prendre ensuite. »