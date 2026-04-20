S’il a déclaré forfait pour le Masters 1000 de Madrid à cause d’une blessure à l’avant‐bras droit, Carlos Alcaraz est bien présent dans la capitale espagnole ce lundi pour la cérémonie des trophées Laureus récompensant les meilleurs sportifs de l’année.
Interrogé à cette occasion sur la situation de sa blessure, l’Espagnol a fait part de son incertitude, expliquant que le prochain examen qui sera réalisé dans quelques jours sera déterminant pour sa programmation. Extraits.
Alcaraz about his wrist :— Alcaraz Updates🐝 (@alcarazzupdates) April 20, 2026
🎤: Is RG in danger ?
🗣️: » We’ll have to wait and see. The next test will be crucial, so we’re doing everything we can to make sure it goes well. After the test, we’ll see how the injury is and what steps to take next. » pic.twitter.com/Eq8MBVCEoE
Question : « Roland‐Garros est‐il en danger ?
Carlos Alcaraz : Nous attendons les résultats d’un test crucial qui sera effectué ces prochains jours, alors nous mettons tout en œuvre pour qu’il se passe bien. Après le test, nous verrons comment évolue la blessure et quelles mesures prendre ensuite. »
Publié le lundi 20 avril 2026 à 19:26