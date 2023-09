Après sa victoire face à Hanfmann en deux sets (6−4, 6–3) pour son retour après sa défaite en demi‐finale à l’US Open, Carlitos a été inter­rogé au sujet du fameux double qu’il pour­rait consti­tuer pour les Jeux Olympiques à Paris l’année prochaine.

« En ce moment, je sais que Rafa souffre beau­coup. J’espère qu’il pourra reprendre l’en­traî­ne­ment et qu’il pourra jouer l’année prochaine dès le début, que nous aurons un Rafa en bonne santé et prêt pour les Jeux. Bien sûr, ce serait un rêve pour moi de jouer en double avec lui à Paris. Cela dépend de nous deux. Il reste de nombreux mois avant Paris, beau­coup de choses peuvent arriver. Je dois être en bonne santé, travailler dur et être prêt pour ce tournoi. Nous verrons ce qui se passera, mais il est clair que ce serait un rêve ».