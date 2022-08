Alcaraz : « J’ai très mal pris le fait de perdre contre Musetti en finale, je l’avoue »

Carlos Alcaraz serait‐il aller­gique aux joueurs italiens ?

C’est en tout ce que suggère avec humour le média italien Ubitennis qui a décidé d’in­ter­viewer Carlos Alcaraz alors qu’il s’est incliné à quatre reprises cette saison face à des joueurs italiens sur ses six défaites (contre Berrettini au troi­sième tour de l’Open d’Australie, face à Musetti en finale à Hambourg et à deux reprises contre Sinner, en huitièmes de finale de Wimbledon et en finale de Umag, ndlr).

Questionné sur le match face à Lorenzo Musetti, le prodige espa­gnol a reconnu que ce revers a été très compliqué à encaisser.

« Au début, je l’ai très mal pris, je l’avoue. Peut‐être l’ai‐je vécu plus drama­ti­que­ment que je n’au­rais dû. Puis, au fil du temps, et en répé­tant la même expé­rience une semaine plus tard, je me suis rendu compte que parfois perdre peut aussi être bon, car cela apprend à réagir. Vous apprenez à mieux gérer vos émotions. »