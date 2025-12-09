Carlos Alcaraz et Joao Fonseca ont fait le show ce lundi soir à l’occasion d’une exhibition organisée à Miami.
Si la victoire de l’Espagnol sur le fil reste anecdotique, il a été interrogé après la rencontre sur le nouveau look du Brésilien qui, comme lui, s’est rasé la tête. Et lorsque l’intervieweuse lui a demandé à qui cette coupe allait le mieux, le numéro 1 mondial s’est dit prêt à se soumettre au vote populaire.
« now a very important question : with short hair, who do you think looked better, you or joao ? »— eyra (@iseetheangelss) December 9, 2025
*laughs*
« that’s a question for the public, not me, we need to see what people say, we need to have a vote »
😭😭😭 pic.twitter.com/bYuujUwKLU
« C’est une question pour le public, pas pour moi, il faut voir ce que les gens disent, il faut organiser un vote », a déclaré Carlos tout sourire.
Publié le mardi 9 décembre 2025 à 18:08