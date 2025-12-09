Carlos Alcaraz et Joao Fonseca ont fait le show ce lundi soir à l’oc­ca­sion d’une exhi­bi­tion orga­nisée à Miami.

Si la victoire de l’Espagnol sur le fil reste anec­do­tique, il a été inter­rogé après la rencontre sur le nouveau look du Brésilien qui, comme lui, s’est rasé la tête. Et lorsque l’in­ter­vie­weuse lui a demandé à qui cette coupe allait le mieux, le numéro 1 mondial s’est dit prêt à se soumettre au vote populaire.

« now a very impor­tant ques­tion : with short hair, who do you think looked better, you or joao ? »



*laughs*



« that’s a ques­tion for the public, not me, we need to see what people say, we need to have a vote »



😭😭😭 pic.twitter.com/bYuujUwKLU — eyra (@iseetheangelss) December 9, 2025

« C’est une ques­tion pour le public, pas pour moi, il faut voir ce que les gens disent, il faut orga­niser un vote », a déclaré Carlos tout sourire.