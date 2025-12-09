AccueilInsoliteAlcaraz jaloux de Fonseca ? "Il faut organiser un vote"
Alcaraz jaloux de Fonseca ? « Il faut orga­niser un vote »

Carlos Alcaraz et Joao Fonseca ont fait le show ce lundi soir à l’oc­ca­sion d’une exhi­bi­tion orga­nisée à Miami.

Si la victoire de l’Espagnol sur le fil reste anec­do­tique, il a été inter­rogé après la rencontre sur le nouveau look du Brésilien qui, comme lui, s’est rasé la tête. Et lorsque l’in­ter­vie­weuse lui a demandé à qui cette coupe allait le mieux, le numéro 1 mondial s’est dit prêt à se soumettre au vote populaire. 

« C’est une ques­tion pour le public, pas pour moi, il faut voir ce que les gens disent, il faut orga­niser un vote », a déclaré Carlos tout sourire. 

Publié le mardi 9 décembre 2025 à 18:08

