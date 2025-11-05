On a insisté sur le fait que Jannik Sinner était froid, et quelques fois très distant avec ses fans.

Les images de Nanterre où il sort tout en noir tel Dark Vador ont fait le tour du monde car on sent bien que ce moment ne l’in­té­resse pas vrai­ment. Or, être cham­pion de tennis c’est aussi avoir des devoirs envers les supporters.

Une atti­tude qui est à des années lumières de celle de Carlos Alcaraz comme en témoigne cette vidéo.

Alcaraz meets some players from the Carlos Alcaraz Academy🙂‍↕️



« Can I give you a hug ? »🫂😅



🎥 @murcianico79 pic.twitter.com/FGhpdbvumm — Alcaraz Updates🐝 (@alcarazzupdates) November 4, 2025

On sent bien que Carlitos ne se force pas et que le rapport humain fait partie de sa vie, que cela nourrit son existence..

Comme l’on dit : deux salles, deux ambiances.