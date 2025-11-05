AccueilLe blog de la rédac'Alcaraz jamais avare d'un câlin, Sinner devrait en prendre de la graine...
Alcaraz jamais avare d’un câlin, Sinner devrait en prendre de la graine…

Jean Muller
Par Jean Muller

On a insisté sur le fait que Jannik Sinner était froid, et quelques fois très distant avec ses fans. 

Les images de Nanterre où il sort tout en noir tel Dark Vador ont fait le tour du monde car on sent bien que ce moment ne l’in­té­resse pas vrai­ment. Or, être cham­pion de tennis c’est aussi avoir des devoirs envers les supporters.

Une atti­tude qui est à des années lumières de celle de Carlos Alcaraz comme en témoigne cette vidéo.

On sent bien que Carlitos ne se force pas et que le rapport humain fait partie de sa vie, que cela nourrit son existence..

Comme l’on dit : deux salles, deux ambiances.

