On a insisté sur le fait que Jannik Sinner était froid, et quelques fois très distant avec ses fans.
Les images de Nanterre où il sort tout en noir tel Dark Vador ont fait le tour du monde car on sent bien que ce moment ne l’intéresse pas vraiment. Or, être champion de tennis c’est aussi avoir des devoirs envers les supporters.
Une attitude qui est à des années lumières de celle de Carlos Alcaraz comme en témoigne cette vidéo.
Alcaraz meets some players from the Carlos Alcaraz Academy🙂↕️— Alcaraz Updates🐝 (@alcarazzupdates) November 4, 2025
« Can I give you a hug ? »🫂😅
🎥 @murcianico79 pic.twitter.com/FGhpdbvumm
On sent bien que Carlitos ne se force pas et que le rapport humain fait partie de sa vie, que cela nourrit son existence..
Comme l’on dit : deux salles, deux ambiances.
Publié le mercredi 5 novembre 2025 à 10:22