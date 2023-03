Lauréat du troi­sième Masters 1000 de sa carrière à Indian Wells et de retour à la première place mondiale, Carlos Alcaraz a réalisé un sacré coup en Californie.

En confé­rence de presse, après avoir tenté d’ana­lyser son écra­sante victoire face à Medvedev et s’être montré honnête à propos de la place de numéro 1 mondial et de l’ab­sence de Djokovic, le prodige espa­gnol a dévoilé le secteur dans lequel il avait fait le plus de progrès comparé à l’année dernière.

« Je ne crois pas que mon tennis se soit beau­coup amélioré depuis l’an dernier. Ce que j’ai beau­coup amélioré, en revanche, c’est ma faculté à ne pas me mettre de pres­sion, à jouer de manière libre et relâché. C’est pour cela que j’ai montré un bon niveau, parce que je ne ressens aucune pres­sion. Je n’ai pas de doute dans les frappes. Je me sens très à l’aise sur le court et je crois en ce que je fais. Je m’en fiche de manquer, j’es­saie juste d’être à 100 % sur chaque frappe. »