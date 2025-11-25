AccueilATPAlcaraz : "Je ne peux pas le faire sans que quelqu'un m'arrête,...
Alcaraz : « Je ne peux pas le faire sans que quel­qu’un m’ar­rête, sans que quel­qu’un me recon­naisse, sans me sentir observé… Je pense que c’est le pire aspect de la célébrité »

Lors de son inter­view accordée à Marca en fin de saison, le numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz, a désigné les avan­tages et les incon­vé­nients de la célébrité.

« L’avantage, c’est que cela vous ouvre de nombreuses portes pour rencon­trer des idoles, des personnes très impor­tantes, visiter et aller dans des endroits où vous ne pour­riez jamais aller autre­ment. L’inconvénient, c’est que vous ne pouvez pas être aussi tran­quille que vous le souhai­te­riez. Je suis quel­qu’un de très naturel et très acces­sible, et je consi­dère qu’il est tout à fait normal de se promener, mais je ne peux pas le faire sans que quel­qu’un m’ar­rête, sans que quel­qu’un me recon­naisse, sans me sentir observé… Je pense que c’est le pire aspect de la célébrité. »

Publié le mardi 25 novembre 2025 à 12:09

