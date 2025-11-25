Lors de son interview accordée à Marca en fin de saison, le numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz, a désigné les avantages et les inconvénients de la célébrité.
« L’avantage, c’est que cela vous ouvre de nombreuses portes pour rencontrer des idoles, des personnes très importantes, visiter et aller dans des endroits où vous ne pourriez jamais aller autrement. L’inconvénient, c’est que vous ne pouvez pas être aussi tranquille que vous le souhaiteriez. Je suis quelqu’un de très naturel et très accessible, et je considère qu’il est tout à fait normal de se promener, mais je ne peux pas le faire sans que quelqu’un m’arrête, sans que quelqu’un me reconnaisse, sans me sentir observé… Je pense que c’est le pire aspect de la célébrité. »
Publié le mardi 25 novembre 2025 à 12:09