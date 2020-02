A seulement 16 ans, Carlos Alcaraz a marqué les esprits en remportant son premier match sur un ATP 500 du côté de Rio la semaine dernière (défaite au deuxième tour face à Federico Coria). Autant dire que l’Espagnol n’a pas manqué d’être comparé à son glorieux compatriote, Rafael Nadal qui a été un phénomène de précocité.

Le natif d’El Palmar (314e), coaché par Juan Carlos Ferrero, estime qu’il ne mérite pas cette comparaison comme il l’a expliqué dans une interview à Eurosport Espagne : « Je n’aime pas être comparé à Nadal. Il a déjà une brillante carrière et j’ai encore une très longue carrière devant moi. Je fais mon chemin, il a déjà le sien. Je ne peux pas me comparer à Nadal et je ne devrais pas être comparé avec Rafa. C’est l’un des meilleurs compétiteurs de l’histoire. J’ai encore tellement de choses à améliorer mentalement, sur l’attitude, savoir quoi faire quand les choses ne vont pas bien. J’ai encore du mal à suivre chaque point pendant quatre heures, je dois progresser. Mais c’est bien d’avoir Rafa comme référence. C’est mon idole et il restera le meilleur.«