S’il se rendra au All‐England Club sans tournoi de prépa­ra­tion, suite à son forfait pour le Queen’s a cause d’une d’une petite bles­sure au coude, Carlos Alcaraz reste extrê­me­ment ambi­tieux pour Wimbledon. Après être devenu le huitième athlète à rece­voir la médaille d’or de la région de Murcie, le 7e mondial s’est exprimé au micro de la télé­vi­sion espa­gnole EFE.

« Le prochain tournoi sera Wimbledon. J’ai renoncé au Queen’s à cause d’un problème avec mon coude, mais je pense déjà à Wimbledon, à récu­pérer, soigner mon coude de la meilleure façon possible et à me préparer pour Wimbledon. J’espère donner de la joie à tous les habi­tants de Murcie », a déclaré Carlito, éliminé au 2e tour par Daniil Medvedev l’an dernier à Londres.