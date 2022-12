Quelques jours avant le Mubadala World Tennis Championship (16 au 18 décembre), une exhi­bi­tion à Abu Dhabi où il fera son retour, Carlos Alcaraz s’est confié lors d’une inter­view accordée à Arab News.

Il a parlé de la période assez compli­quée ayant suivi son sacre à l’US Open, grâce auquel il est devenu le plus jeune numéro 1 mondial de l’his­toire. Depuis qu’il occupe cette posi­tion, il a gagné six matchs pour quatre défaites (dont deux contre Auger‐Aliassime), a connu une défaite dès son entrée en lice à Astana contre David Goffin, puis une demi‐finale à Bâle et un quart à Bercy avant de se blesser aux abdominaux.

« Tout le monde veut battre le numéro un mondial. Je sentais qu’a­près l’US Open, tout le monde m’avait en ligne de mire et voulait m’af­fronter sur le court. Je dois être prêt pour ça », a constaté l’Espagnol.