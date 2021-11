Alors que le Masters Next Gen, réunis­sant les huit meilleurs jeunes joueurs de l’année, débute ce lundi, Carlos Alcaraz, grand favori au titre, a été inter­rogé sur sa superbe progres­sion au clas­se­ment (32e cette semaine à seule­ment 18 ans) lors du media day. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que le jeune espa­gnol n’a pas envie de s’arrêter.

« Le point diffé­ren­tiel, c’est la menta­lité. Contre le top 10, vous vous rendez compte qu’ils jouent chaque balle avec la même inten­sité, et ce sont ces mêmes balles que le top 100 rate. Je suis prêt à faire partie du top 10. Je suis prêt à obtenir de bons résul­tats dans les tour­nois ATP et les tour­nois du Grand Chelem. Et évidem­ment, j’ai­me­rais un jour gagner un Grand Chelem et être numéro un mondial », a déclaré un Carlos toujours aussi ambi­tieux et déterminé.