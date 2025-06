Un des éléments clés du jeu sur gazon c’est la régu­la­rité de sa première balle ainsi que sa puis­sance. Comme l’a expliqué l’Espagnol en confé­rence de presse, c’est un chan­ge­ment tech­nique au cours de la semaine qui lui a permis d’être très effi­cace dans ce compor­te­ment du jeu, à tel point qu’il a affirmé ressentir les mêmes impres­sions que les plus grands serveurs de l’histoire.

Après le match contre Munar, j’étais déçu de mon service. J’ai donc essayé de faire quelque chose de diffé­rent à l’en­traî­ne­ment, juste pour m’amé­liorer un peu en match. Depuis, je sers très, très bien. Honnêtement, je sais main­te­nant ce que ressentent John Isner et Reilly Opelka lors­qu’ils jouent. C’était une grande amélio­ra­tion aujourd’hui. Un bel effort, car quand on joue contre un grand joueur avec un excellent service, son service doit être bon aussi. J’en suis ravi et j’es­père conti­nuer comme ça et faire encore mieux pour Wimbledon »