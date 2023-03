Carlos Alcaraz a décroché sa quali­fi­ca­tion pour les huitièmes de finale cette nuit en écar­tant le Néerlandais Tallon Griekspoor en deux manches 7–6, 6–4 en une heure et quarante et une minutes de jeu.

Le jeune prodige devient ainsi le deuxième joueur à atteindre le plus rapi­de­ment 100 victoires sur le circuit principal.

Il est revenu en confé­rence de presse sur la fierté que ce genre de records de préco­cité lui apporte.

« Bien sûr, il s’est passé beau­coup de choses dans ma vie depuis ma première victoire offi­cielle en février 2020. Je suis très fier d’être le deuxième joueur à atteindre le plus rapi­de­ment 100 victoires sur le circuit surtout après seule­ment 138 matchs. Ce genre de record me rende très satis­fait et heureux des résul­tats que j’ai obtenus ».» a déclaré le numéro deux mondial.