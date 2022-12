Numéro 1 mondial décrié par certains, le jeune espa­gnol sera donc la « cible » préféré du circuit et ce dès le début de la saison à venir. Mais Carlos se dit prêt d’au­tant que sa bles­sure contracté à Bercy est main­te­nant un vieux souvenir.

« Je me sens enfin bien. J’ai eu un mois pour bien récu­pérer de l’ab­domen et main­te­nant je me sens presque à 100%. Je me suis entraîné norma­le­ment cette dernière semaine et tout allait bien. Bien sûr, je sais que je vais avoir une cible dans le dos et que ma saison qui arrive va être un peu diffé­rente pour moi cette année, je dois m’y préparer », a déclaré Alcaraz à nos confrères de l’Agence France Presse.