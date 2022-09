Carlos Alcaraz a parti­cipé à un live insta­gram mercredi. Il s’est exprimé sur pas mal de sujet et notam­ment le fait qu’il veuille, comme il le répète depuis quelques temps, s’ins­crire sur la durée dans l’his­toire de tennis.

Il a pour cela pris le meilleur exemple possible, en expli­quant s’ins­pirer du Big 3 qui a dominé ces vingt dernières années.

« Je dois travailler pour rester numéro un pendant long­temps. Je veux être comme Federer, Nadal et Djokovic, là le plus long­temps possible », a déclaré le jeune Espagnol avec son honnê­teté habituelle.

Pour conforter sa place, Carlos Alcaraz aura un programme chargé et un agenda bien rempli en cette fin d’année. Il sera présent à Astana la semaine prochaine, puis à Bâle, avant de filer à Bercy. Il termi­nera sa saison par les ATP Finals suivies de la phase finale de Coupe Davis à Malaga.