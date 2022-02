Immense espoir du tennis espa­gnol et déjà 19e mondial à 18 ans, Carlos Alcaraz marche inévi­ta­ble­ment sur les traces de Rafael Nadal.

Mais dans une inter­view accordée Men’s Health, le maga­zine pour lequel il a fait la Une, le protégé de Juan Carlos Ferrero a évoqué un peu d’aga­ce­ment ces compa­rai­sons inces­santes avec son idole.

« Je veux que les gens me connaissent comme Carlitos, pas comme le succes­seur de Rafa. En tout cas, il est ma réfé­rence et j’ai­me­rais trans­mettre les mêmes valeurs que lui aux plus jeunes. Mais pour le moment, je dois conti­nuer à grandir et à acquérir de l’ex­pé­rience contre les meilleurs », a tempéré Carlos Alcaraz.