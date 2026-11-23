En plus d’être un magnifique joueur de tennis, Carlos Alcaraz a aussi la classe en dehors des courts.
Alors qu’il était interrogé sur la place de numéro 1 mondial d’Alexander Zverev après l’avoir battu en finale du Masters, l’Espagnol a tenu à lui rendre hommage tout en expliquant que chaque joueur pouvant prétendre à cette place se sentait comme le meilleur joueur du monde. Extrait.
Q. Bravo. Tu n’es pas n° 1 au classement, mais as‐tu l’impression d’être le meilleur joueur du monde en ce moment ?
CARLOS ALCARAZ : Eh bien, non, pas du tout. Ce que je vais dire, c’est que je pense que tout le monde se considère comme le n° 1. Moi, Sascha, Jannik, Shelton… Je pense que chacun se considère comme le n° 1 mondial. Et je pense que cette confiance, c’est vraiment important. Avoir cette confiance en soi, c’est vraiment important. Quand on est sur le court d’entraînement, quand on dispute un match, c’est vraiment important d’avoir cette confiance en soi. Mais, vous savez, le numéro 1, c’est Sascha. Il le mérite vraiment. Personne ne va lui ravir cette place ni lui enlever son statut de numéro 1. Il faut qu’on en prenne conscience. Il faut le dire. À l’heure actuelle, le classement indique que c’est Sascha, et il faut lui en donner le crédit.
Publié le lundi 23 novembre 2026 à 19:38