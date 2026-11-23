En plus d’être un magni­fique joueur de tennis, Carlos Alcaraz a aussi la classe en dehors des courts.

Alors qu’il était inter­rogé sur la place de numéro 1 mondial d’Alexander Zverev après l’avoir battu en finale du Masters, l’Espagnol a tenu à lui rendre hommage tout en expli­quant que chaque joueur pouvant prétendre à cette place se sentait comme le meilleur joueur du monde. Extrait.

Q. Bravo. Tu n’es pas n° 1 au clas­se­ment, mais as‐tu l’im­pres­sion d’être le meilleur joueur du monde en ce moment ?

CARLOS ALCARAZ : Eh bien, non, pas du tout. Ce que je vais dire, c’est que je pense que tout le monde se consi­dère comme le n° 1. Moi, Sascha, Jannik, Shelton… Je pense que chacun se consi­dère comme le n° 1 mondial. Et je pense que cette confiance, c’est vrai­ment impor­tant. Avoir cette confiance en soi, c’est vrai­ment impor­tant. Quand on est sur le court d’entraînement, quand on dispute un match, c’est vrai­ment impor­tant d’avoir cette confiance en soi. Mais, vous savez, le numéro 1, c’est Sascha. Il le mérite vrai­ment. Personne ne va lui ravir cette place ni lui enlever son statut de numéro 1. Il faut qu’on en prenne conscience. Il faut le dire. À l’heure actuelle, le clas­se­ment indique que c’est Sascha, et il faut lui en donner le crédit.