« Je n’ai jamais vu un numéro 1 mondial jouer avec le sourire, ça n’existe pas », disait Fabrice Santoro BeIN Sports pendant Wimbledon à propos de Carlos Alcaraz. Ce dernier s’est exprimé sur ce point précis lors d’une inter­view accordée à L’Equipe.

« C’est vrai que mon but est toujours celui‐ci. Avoir le sourire, c’est tout ce que je veux. C’est la clé de tout ce que j’ar­rive à faire. Je rigole beau­coup quand je joue et ça se reflète sur mon jeu. Comme je l’avais dit, en demi‐finales de Roland‐Garros (contre Djokovic, ndlr), je me suis trop mis la pres­sion, les nerfs m’ont bouffé, je n’ai pas telle­ment profité et il s’est passé ce qu’il s’est passé. »