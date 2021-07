L’appétit vient en mangeant et Carlos Alcaraz a entamé son festin ce dimanche en rempor­tant à 18 ans, son premier titre du circuit ATP. Après avoir soulevé le trophée, il était forcé­ment heureux mais il avait un souci, il ne savait pas tout à fait à qui dédié cette victoire : « Ce fut une belle expé­rience, qui sera très utile pour la suite. Je veux le dédier à mon équipe et à toute ma famille, mais si je dois choisir une personne, je devrais le faire entre mon grand‐père et Juan Carlos Ferrero ». a‑t‐il précisé.

Sur la ques­tion autour des tour­nois du Grand Chelem qu’il aime­rait un jour remporter, Carlos a choisi de jouer la carte de l’hu­mour : « Je ne sais pas, je les aime tous. De plus, je n’ai pas encore joué à l’US Open, où j’ap­précie beau­coup l’am­biance, les courts. La vérité est que j’ai­me­rais tout gagner (rires) »

En atten­dant Carlos sera présent cette semaine en Autriche à Kitzbühel.