Alors qu’il doit s’en­voler ce vendredi pour le Canada, direc­tion le Masters 1000 de Toronto qui aura lieu du 7 au 13 août, Carlos Alcaraz a tenu à prévenir ses fans sur ses réseaux sociaux à propos d’une tenta­tive d’escroquerie.

En effet, plusieurs indi­vidus se feraient passer pour des personnes proches de l’en­tou­rage du numéro 1 mondial afin d’ar­na­quer les fans sur une prétendue rencontre avec Carlos. Logique donc que ce dernier ait décidé de lancer l’alerter sur cette pratique dégoûtante.

« J’ai appris qu’il y a des gens qui prétendent à tort me repré­senter et qui offrent à mes fans de me rencon­trer en leur deman­dant de l’argent en retour. Mon équipe et moi ne sommes pas derrière ces demandes, et je ne parti­cipe pas à ce genre de choses ! Mes fans sont les meilleurs et je suis désolé qu’il y ait des gens qui essaient de profiter d’eux de cette façon », a écrit le jeune espa­gnol sur Instagram, qui n’a pas oublié d’en­censer ses nombreux suppor­ters à cette occasion.