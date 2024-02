Carlos Alcaraz, qui jouera pour la première fois après sa défaite en quart de finale de l’Open d’Australie, ce 15 février du côté de Buenos Aires, ne cache pas que selon lui, le calen­drier de l’ATP est un calen­drier surchargé.

Le jeune Espagnol est connu pour avoir un jeu très exigeant physi­que­ment, et en fin de saison, il est en général à sec, et a du mal à trouver les ressources pour réaliser de grandes performances.

Dans une inter­view pour Ole Tenis, le numéro deux mondial a expliqué que le calen­drier était trop exigeant.

« Si vous commencez votre saison avec le premier tournoi de l’année, vous quittez déjà la maison le 25 ou le 26 décembre et cela ne se termine qu’au début du mois de décembre suivant. Cela fait presque un an sans arrêter de jouer des tour­nois, de faire des voyages. Le calen­drier est trop exigeant et ils nous obligent à jouer de nombreux tour­nois dans l’année. Je ne sais pas s’il y aura une solu­tion, peut‐être ne pas faire autant de tour­nois obli­ga­toires. L’ATP joue aussi beau­coup avec la santé des athlètes, et je pense que cela doit changer. »