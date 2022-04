Interrogé par le quoti­dien italien le Corriere della Serra à la suite de son sacre sur le Masters 1000 de Miami, Carlos Alcaraz est une nouvelle fois revenu sur les compa­rai­sons avec son idole Rafael Nadal. Et Carlos évoque sa jeunesse pour tenter de se disso­cier tota­le­ment de cette image qui lui colle à la peau.

« Cela dure depuis des années sur les réseaux sociaux. Mais j’es­saie de ne pas me faire distraire : je pense à moi, au tennis, à mes progrès. Les compli­ments et les conseils de Rafa me font plaisir. Mais je suis de Murcie, lui de Majorque. Il est gaucher, pas moi. Moi quand j’étais petit, j’étais tout sauf un guer­rier : petit, maigri­chon, et peu puis­sant. L’opposé de Nadal… »