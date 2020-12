Le grand espoir du tennis espagnol, Carlos Alcaraz (17 ans), vainqueur de trois tournois du Challenger en 2020, a accordé une longue interview à Tennis Majors. Il y raconte notamment la fois où il a partagé le court avec Roger Federer, à Wimbledon…

« Je me suis entraîné avec Federer à Wimbledon. Cela s’est extrêmement bien passé, ce fut une expérience unique pour moi. J’ai été très content par la suite et j’ai beaucoup appris. Au début, j’étais un peu nerveux car beaucoup de gens nous regardaient, mais au fur et à mesure que la pratique avançait, j’ai commencé à me détendre davantage et finalement j’ai beaucoup apprécié« , se rappelle Carlos.

La pépite affiche aussi ses ambitions pour le futur.

« Mon rêve est d’être le numéro un mondial et de remporter un titre du Grand Chelem. J’adore Wimbledon que je préfère jusqu’à présent à Roland-Garros. Je n’ai pas encore été à l’Open d’Australie ou à l’US Open, mais j’ai hâte d’y être. »