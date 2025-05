Avec la riva­lité entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner qui prend de plus en plus d’am­pleur, les fans appré­cient spéculer sur leur relation.

Si la décla­ra­tion de l’Espagnol, affir­mant ne pas avoir pris de nouvelles du numéro un mondial pendant sa suspen­sion en a surpris certains, Paolo Bertolucci a tenu à remettre les choses au clair sur cette situa­tion. Pour l’an­cien 12e joueur mondial, il est illu­soire de penser que les deux joueurs puissent être proches en dehors des courts, étant donné que les deux se disputent pour imposer son hégé­monie sur le circuit ATP.

« Les gens veulent soit l’amitié, soit la guerre. Mais ce n’est pas le cas. Il ne peut y avoir de véri­table amitié, comme celle que l’on a quand on est enfant. Ici, il y a une riva­lité, une riva­lité profonde, parce qu’ils se disputent la première place mondiale : ce n’est pas anodin. Mais il y a aussi un profond respect, parce qu’ils connaissent bien les sacri­fices qu’ils ont faits pour arriver à ce niveau. Les réac­tions sur le fait qu’Alcaraz n’a pas pris de nouvelles de Sinner pendant sa suspen­sion ? Ce sont des conne­ries », a commenté l’Italien, dans un entre­tien accordé à Fanpage.it.