Blessé au poignet droit et déjà forfait pour le Masters 1000 de Madrid, après avoir égale­ment renoncé au tournoi de Barcelone, Carlos Alcaraz a offi­cia­lisé vendredi son absence à Rome et surtout à Roland‐Garros (24 mai au 7 juin).

Toujours très bien informé, le jour­na­liste espa­gnol de la Cadena COPE, Angel Garcia, a révélé les dessous de cette déci­sion diffi­cile pour le clan Alcaraz.

😬 @agarciamuniz valora la baja de Alcaraz en Roland Garros



🙏🏼 « Hay juga­dores como Del Potro o Thiem, que una lesión como esta les destruyó su carrera »



📻 #PartidazoCOPE https://t.co/1zWCPDDiqT — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 24, 2026

« L’examen a démontré que la bles­sure est toujours bien présente et que jouer Roland‐Garros serait un risque. Il y a des joueurs comme Del Potro, comme Thiem, pour qui une bles­sure au poignet ne les a pas seule­ment éloi­gnés d’un Grand Chelem, mais a détruit leur carrière. L’idée pour le clan Alcaraz est de bien faire les choses pour que cette bles­sure n’ait pas de réper­cus­sions sur le reste de sa carrière. »