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Alcaraz n’a pris aucun risque : « Il y a des joueurs, comme Del Potro et Thiem, pour qui une bles­sure au poignet ne les a pas seule­ment privés de Grands Chelems, mais a aussi détruit leur carrière »

Par
Baptiste Mulatier
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Blessé au poignet droit et déjà forfait pour le Masters 1000 de Madrid, après avoir égale­ment renoncé au tournoi de Barcelone, Carlos Alcaraz a offi­cia­lisé vendredi son absence à Rome et surtout à Roland‐Garros (24 mai au 7 juin).

Toujours très bien informé, le jour­na­liste espa­gnol de la Cadena COPE, Angel Garcia, a révélé les dessous de cette déci­sion diffi­cile pour le clan Alcaraz. 

« L’examen a démontré que la bles­sure est toujours bien présente et que jouer Roland‐Garros serait un risque. Il y a des joueurs comme Del Potro, comme Thiem, pour qui une bles­sure au poignet ne les a pas seule­ment éloi­gnés d’un Grand Chelem, mais a détruit leur carrière. L’idée pour le clan Alcaraz est de bien faire les choses pour que cette bles­sure n’ait pas de réper­cus­sions sur le reste de sa carrière. »

Publié le samedi 25 avril 2026 à 13:10

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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