Carlos Alcaraz a encore été très effi­cace hier face à Andy Murray (6–3, 6–4).

Depuis l’US Open, et sa victoire face à Stefanos Tsitsipas, il est clair qu’il a passé un vrai cap.

Souvent cata­logué joueur de terre, il confirme donc qu’il est surtout un cham­pion complet, doué, qui devrait rapi­de­ment figurer parmi l’élite.

Presque le digne succes­seur de Rafael Nadal, même si cette compa­raison doit être diffi­cile à assumer.

D’ailleurs, lors de la confé­rence de presse à Vienne, il a tenu à préciser les choses concer­nant sa rela­tion avec Nadal : « J’ai rencontré Rafa il y a un certain temps. Je lui parle mais pas trop de tennis. C’est clair qu’il me féli­cite quand je gagne mais il ne me donne pas de conseils sur mon tennis. Je lui parle tout simple­ment comme si nous étions amis »