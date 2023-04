Alors qu’il n’a même pas encore 20 ans, Carlos Alcaraz ne cesse d’im­pres­sionner les obser­va­teurs grâce à sa grande matu­rité sur comme en dehors du court.

Récemment, alors qu’il s’ex­pri­mait devant la presse en marge du Masters 1000 de Madrid, le tenant du titre a eu une sortie remar­quée sur Rafael Nadal. En effet, l’ac­tuel 2e joueur estime être en capa­cité de riva­liser avec son aîné sur le court où il a remporté 14 Roland‐Garros.

« Même si Rafa sera toujours le favori à Roland Garros, la vérité est que j’ai­me­rais me mesurer à lui là‐bas car je pense pouvoir le battre, même s’il a 1000 vies là‐bas. Je le vois comme un exemple dans tous les domaines de la vie et si je devais prendre quelque chose de lui, ce serait sa capa­cité d’adap­ta­tion et la façon dont il est capable de résister menta­le­ment à n’im­porte quelle situation. »