Touché par des crampes lors de sa demi‐finale à l’Open d’Australie contre Alexander Zverev et mené 5–3 dans le cinquième set, Carlos Alcaraz a pourtant renversé la situation. En enchaînant quatre jeux consécutifs, l’Espagnol est parvenu à s’imposer au terme d’un combat de 5h27 face au numéro 3 mondial.
Dans une interview accordée à Fan Page, l’ancien 71e joueur mondial Claudio Pistolesi est revenu sur cette rencontre. Et selon lui, c’est plus Zverev qui a lâché cette partie qu’Alcaraz qui est allée la chercher.
« À mon avis, il faut regarder les deux demi‐finales, non seulement celle de Jannik Sinner contre Novak Djokovic, mais aussi celle de Carlos Alcaraz contre Alexander Zverev. Zverev servait pour le match et, au lieu de penser à faire 15–0, 30–0 calmement, il a commencé à s’énerver. C’est là qu’il a perdu le match. Sinon, c’était fini. Avec un peu plus de lucidité, ce que Zverev n’a jamais montré quand cela compte vraiment à ce niveau, même cette fois‐ci, le match était à lui. Alcaraz n’aurait même pas dû être en finale. »
Publié le dimanche 8 février 2026 à 13:59