Touché par des crampes lors de sa demi‐finale à l’Open d’Australie contre Alexander Zverev et mené 5–3 dans le cinquième set, Carlos Alcaraz a pour­tant renversé la situa­tion. En enchaî­nant quatre jeux consé­cu­tifs, l’Espagnol est parvenu à s’imposer au terme d’un combat de 5h27 face au numéro 3 mondial.

Dans une inter­view accordée à Fan Page, l’ancien 71e joueur mondial Claudio Pistolesi est revenu sur cette rencontre. Et selon lui, c’est plus Zverev qui a lâché cette partie qu’Alcaraz qui est allée la chercher.

« À mon avis, il faut regarder les deux demi‐finales, non seule­ment celle de Jannik Sinner contre Novak Djokovic, mais aussi celle de Carlos Alcaraz contre Alexander Zverev. Zverev servait pour le match et, au lieu de penser à faire 15–0, 30–0 calme­ment, il a commencé à s’énerver. C’est là qu’il a perdu le match. Sinon, c’était fini. Avec un peu plus de luci­dité, ce que Zverev n’a jamais montré quand cela compte vrai­ment à ce niveau, même cette fois‐ci, le match était à lui. Alcaraz n’au­rait même pas dû être en finale. »