Après avoir reconnu une certaine obses­sion pour Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, lors d’une récente inter­view pour le site de l’ATP, est allé encore plus loin en décla­rant qu’il voulait égale­ment s’ins­pirer de sa façon de s’entraîner.

« Il est concentré à 100 %. Je regarde ses entraî­ne­ments, ses mouve­ments, sa façon de jouer et de s’en­traîner et c’est quelque chose dont je veux m’ins­pirer. Il se donne à 100 % à chaque entraî­ne­ment et à chaque match et c’est quelque chose que j’es­saie de mettre en place dans mon jeu. »