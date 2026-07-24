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Alcaraz ne rassure pas : « Personne ne peut savoir comment son poignet réagira à l’aug­men­ta­tion de l’in­ten­sité, et cette inconnue restera présente tant qu’il ne l’aura pas réel­le­ment testé »

Par
Baptiste Mulatier
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Absent depuis l’ATP 500 de Barcelone en avril dernier et d’ores et déjà forfait pour le Masters 1000 du Canada (du 2 au 13 août), Carlos Alcaraz sera‐t‐il prêt pour Cincinnati, du 13 au 23 août, le dernier grand rendez‐vous avant l’US Open (30 août au 13 septembre) ? 

C’est la ques­tion que tout le monde se pose et la discré­tion actuelle de Carlos Alcaraz commence à inquiéter les obser­va­teurs, parmi lesquels José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break.

« Il y a très peu d’in­for­ma­tions (voire aucune) sur la façon dont se déroulent les entraî­ne­ments d’Alcaraz cette semaine. Selon El País, il devrait bientôt commencer à s’en­traîner en plein air et quitter le court couvert de son académie. Il s’en­traî­nera d’ailleurs avec les balles offi­cielles de Cincinnati et de l’US Open, afin de s’y habi­tuer progres­si­ve­ment. Mais, comme nous le répé­tons depuis des semaines, personne ne peut savoir comment son poignet réagira à l’aug­men­ta­tion de l’in­ten­sité, et cette inconnue restera présente tant qu’il ne l’aura pas réel­le­ment testée. Il est probable que nous voyions bientôt des vidéos de Carlitos s’en­traî­nant en public, ce qui pour­rait nous donner des indices sur la possi­bi­lité ou non de son retour en août. »

A suivre…

Publié le vendredi 24 juillet 2026 à 15:44

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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