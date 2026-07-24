Absent depuis l’ATP 500 de Barcelone en avril dernier et d’ores et déjà forfait pour le Masters 1000 du Canada (du 2 au 13 août), Carlos Alcaraz sera‐t‐il prêt pour Cincinnati, du 13 au 23 août, le dernier grand rendez‐vous avant l’US Open (30 août au 13 septembre) ?

C’est la ques­tion que tout le monde se pose et la discré­tion actuelle de Carlos Alcaraz commence à inquiéter les obser­va­teurs, parmi lesquels José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break.

« Il y a très peu d’in­for­ma­tions (voire aucune) sur la façon dont se déroulent les entraî­ne­ments d’Alcaraz cette semaine. Selon El País, il devrait bientôt commencer à s’en­traîner en plein air et quitter le court couvert de son académie. Il s’en­traî­nera d’ailleurs avec les balles offi­cielles de Cincinnati et de l’US Open, afin de s’y habi­tuer progres­si­ve­ment. Mais, comme nous le répé­tons depuis des semaines, personne ne peut savoir comment son poignet réagira à l’aug­men­ta­tion de l’in­ten­sité, et cette inconnue restera présente tant qu’il ne l’aura pas réel­le­ment testée. Il est probable que nous voyions bientôt des vidéos de Carlitos s’en­traî­nant en public, ce qui pour­rait nous donner des indices sur la possi­bi­lité ou non de son retour en août. »

Hay muy pocas noti­cias (o ninguna) sobre cómo le está yendo a Alcaraz esta semana en sus entre­na­mientos.



En El País hablan de que pronto empe­zará a entrenar al aire libre y dejará la pista indoor que tiene en su Academia.



Lo hará, además, con las pelotas oficiales de Cincinnati… pic.twitter.com/ltVxhCs5V3 — José Morón (@jmgmoron) July 24, 2026

A suivre…