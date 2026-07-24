Absent depuis l’ATP 500 de Barcelone en avril dernier et d’ores et déjà forfait pour le Masters 1000 du Canada (du 2 au 13 août), Carlos Alcaraz sera‐t‐il prêt pour Cincinnati, du 13 au 23 août, le dernier grand rendez‐vous avant l’US Open (30 août au 13 septembre) ?
C’est la question que tout le monde se pose et la discrétion actuelle de Carlos Alcaraz commence à inquiéter les observateurs, parmi lesquels José Moron, rédacteur en chef de Punto de Break.
« Il y a très peu d’informations (voire aucune) sur la façon dont se déroulent les entraînements d’Alcaraz cette semaine. Selon El País, il devrait bientôt commencer à s’entraîner en plein air et quitter le court couvert de son académie. Il s’entraînera d’ailleurs avec les balles officielles de Cincinnati et de l’US Open, afin de s’y habituer progressivement. Mais, comme nous le répétons depuis des semaines, personne ne peut savoir comment son poignet réagira à l’augmentation de l’intensité, et cette inconnue restera présente tant qu’il ne l’aura pas réellement testée. Il est probable que nous voyions bientôt des vidéos de Carlitos s’entraînant en public, ce qui pourrait nous donner des indices sur la possibilité ou non de son retour en août. »
Hay muy pocas noticias (o ninguna) sobre cómo le está yendo a Alcaraz esta semana en sus entrenamientos.— José Morón (@jmgmoron) July 24, 2026
En El País hablan de que pronto empezará a entrenar al aire libre y dejará la pista indoor que tiene en su Academia.
Lo hará, además, con las pelotas oficiales de Cincinnati… pic.twitter.com/ltVxhCs5V3
A suivre…
Publié le vendredi 24 juillet 2026 à 15:44