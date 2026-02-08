À 22 ans, Carlos Alcaraz a déjà remporté les quatre tournois du Grand Chelem et cumule près de 63 millions de dollars de gains en carrière. Sans parler de ses nombreux partenariats, notamment avec Nike, qui lui a déjà confectionné son propre logo comme pour Roger Federer et Rafael Nadal en leur temps.
La réputation de l’Espagnol ne fait que grandir si bien que Jack Kenney‐Herbert, expert en image de marques chez Sid Lee à Londres, interrogé par Tennis365, pense qu’il deviendra le deuxième milliardaire dans le monde du tennis après Federer.
« Carlos Alcaraz est la tempête commerciale parfaite : il réalise le Grand Chelem en carrière à 22 ans avec une empreinte numérique que le Big 3 n’a jamais eue à ses débuts. Son logo signature avec Nike, selon les rumeurs, indique qu’il a déjà transcendé le sport et qu’il est une véritable icône mondiale. La valeur de sa marque n’a jamais été aussi élevée et, compte tenu de son âge et des richesses qui lui sont actuellement offertes, il dépassera les plafonds de revenus traditionnels pour devenir l’athlète le plus commercialisable de sa génération. S’il maintient sa domination sur le court pendant encore cinq ans et continue à faire des investissements judicieux en dehors du court, il ne se contentera pas de courir après les titres ; il sera en passe de rejoindre Roger Federer en tant que deuxième milliardaire du tennis. »
Publié le dimanche 8 février 2026 à 10:27