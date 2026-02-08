À 22 ans, Carlos Alcaraz a déjà remporté les quatre tour­nois du Grand Chelem et cumule près de 63 millions de dollars de gains en carrière. Sans parler de ses nombreux parte­na­riats, notam­ment avec Nike, qui lui a déjà confec­tionné son propre logo comme pour Roger Federer et Rafael Nadal en leur temps.

La répu­ta­tion de l’Espagnol ne fait que grandir si bien que Jack Kenney‐Herbert, expert en image de marques chez Sid Lee à Londres, inter­rogé par Tennis365, pense qu’il deviendra le deuxième milliar­daire dans le monde du tennis après Federer.

« Carlos Alcaraz est la tempête commer­ciale parfaite : il réalise le Grand Chelem en carrière à 22 ans avec une empreinte numé­rique que le Big 3 n’a jamais eue à ses débuts. Son logo signa­ture avec Nike, selon les rumeurs, indique qu’il a déjà trans­cendé le sport et qu’il est une véri­table icône mondiale. La valeur de sa marque n’a jamais été aussi élevée et, compte tenu de son âge et des richesses qui lui sont actuel­le­ment offertes, il dépas­sera les plafonds de revenus tradi­tion­nels pour devenir l’ath­lète le plus commer­cia­li­sable de sa géné­ra­tion. S’il main­tient sa domi­na­tion sur le court pendant encore cinq ans et continue à faire des inves­tis­se­ments judi­cieux en dehors du court, il ne se conten­tera pas de courir après les titres ; il sera en passe de rejoindre Roger Federer en tant que deuxième milliar­daire du tennis. »