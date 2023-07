Si Carlos Alcaraz a accordé énor­mé­ment d’in­ter­views depuis son sacre à Wimbledon ce dimanche, l’Espagnol n’a cepen­dant pas livré que des réponses formatées.

Doté d’une grande confiance en lui et cela bien avant de battre Novak Djokovic en cinq sets sur le mythique Centre Court du All England Club, le numéro 1 mondial, inter­rogé sur sa prise de conscience concer­nant son poten­tiel, ne s’est pas caché. Bien au contraire.

« Nous devons regarder la réalité en face et être honnêtes. Je sais à quel point je suis un bon joueur, et je ne pense pas que ce soit de l’arrogance, mais simple­ment de la confiance en soi. Je sais combien il est diffi­cile pour les adver­saires de me battre et de jouer à un niveau très élevé pendant si long­temps contre moi afin de me battre, et je pense que c’est une vertu que j’ai. C’est une ques­tion de confiance en soi et, oui, je sais que je suis un bon joueur (rires) », a déclaré le désor­mais double lauréat en Grand Chelem à nos confrères espa­gnol d’El Pais.