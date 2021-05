Deux semaines après son émou­vante rencontre (perdue) face à Rafael Nadal sur le Masters 1000 de Madrid le jour de ses 18 ans, Carlos Alcaraz a pris le temps de digérer et ne veut pas perdre de vue son objectif : inté­grer le top 100. Et pour cela, il faut jouer et pas que des tour­nois ATP. Présent cette semaine sur le Challenger portu­gais d’Oeiras, le jeune espa­gnol sait ce qu’il lui reste à faire.

« Il n’y a aucun problème à revenir sur l’ATP Challenger Tour. Je dois améliorer mon clas­se­ment pour parti­ciper direc­te­ment aux tour­nois ATP. C’est un grand tournoi et je veux le gagner, je sens que j’ai le niveau pour cela », a déclaré Alcaraz qui a déci­dé­ment bien appris de son idole Rafael Nadal avec cette humi­lité carac­té­ris­tique du cham­pion espagnol.