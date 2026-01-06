Consultant star d’Eurosport, Alex Corretja s’est récem­ment exprimé sur les prin­ci­paux favoris de l’édi­tion 2026 de l’Open d’Australie qui doit débuter dans moins de deux semaines (du 18 janvier au 1er février).

Et forcé­ment, il était ques­tion de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

¿Cómo ve @alexcorretja74 a Sinner y a @carlosalcaraz de cara al #AO2026 ?



🔎 Repaso a las figuras clave para Melbourne, tanto en chicos como en chicas



📺 El @AustralianOpen, este enero en Eurosport y @StreamMaxES pic.twitter.com/XZTF20ns2k — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 5, 2026

« Pour Sinner, c’est un endroit idyl­lique, la balle et les condi­tions lui conviennent parfai­te­ment. Pour Carlos, c’est le seul Grand Chelem où il n’a pas encore triomphé, mais je pense que le fait d’avoir terminé l’année 2025 avec plus de fraî­cheur lui a permis d’aborder la pré‐saison avec plus d’énergie et de donner le meilleur de lui‐même à Melbourne. C’est un très beau défi pour lui. Cela dit, ce ne sera facile pour personne : d’autres joueurs qui se sont sentis très bien pendant la pré‐saison peuvent toujours créer la surprise. »