Consultant star d’Eurosport, Alex Corretja s’est récemment exprimé sur les principaux favoris de l’édition 2026 de l’Open d’Australie qui doit débuter dans moins de deux semaines (du 18 janvier au 1er février).
Et forcément, il était question de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
¿Cómo ve @alexcorretja74 a Sinner y a @carlosalcaraz de cara al #AO2026 ?— Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 5, 2026
🔎 Repaso a las figuras clave para Melbourne, tanto en chicos como en chicas
📺 El @AustralianOpen, este enero en Eurosport y @StreamMaxES pic.twitter.com/XZTF20ns2k
« Pour Sinner, c’est un endroit idyllique, la balle et les conditions lui conviennent parfaitement. Pour Carlos, c’est le seul Grand Chelem où il n’a pas encore triomphé, mais je pense que le fait d’avoir terminé l’année 2025 avec plus de fraîcheur lui a permis d’aborder la pré‐saison avec plus d’énergie et de donner le meilleur de lui‐même à Melbourne. C’est un très beau défi pour lui. Cela dit, ce ne sera facile pour personne : d’autres joueurs qui se sont sentis très bien pendant la pré‐saison peuvent toujours créer la surprise. »
Publié le mardi 6 janvier 2026 à 17:07