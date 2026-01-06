AccueilATPAlcaraz ou Sinner, Alex Corretja désigne le favori de l'Open d'Australie :...
Alcaraz ou Sinner, Alex Corretja désigne le favori de l’Open d’Australie : « C’est un endroit idyl­lique pour lui, la balle et les condi­tions lui conviennent parfaitement »

Consultant star d’Eurosport, Alex Corretja s’est récem­ment exprimé sur les prin­ci­paux favoris de l’édi­tion 2026 de l’Open d’Australie qui doit débuter dans moins de deux semaines (du 18 janvier au 1er février). 

Et forcé­ment, il était ques­tion de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. 

« Pour Sinner, c’est un endroit idyl­lique, la balle et les condi­tions lui conviennent parfai­te­ment. Pour Carlos, c’est le seul Grand Chelem où il n’a pas encore triomphé, mais je pense que le fait d’avoir terminé l’année 2025 avec plus de fraî­cheur lui a permis d’aborder la pré‐saison avec plus d’énergie et de donner le meilleur de lui‐même à Melbourne. C’est un très beau défi pour lui. Cela dit, ce ne sera facile pour personne : d’autres joueurs qui se sont sentis très bien pendant la pré‐saison peuvent toujours créer la surprise. »

