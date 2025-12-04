Lors d’une interview donnée à Marca, à l’occasion de la sortie de son autobiographie, Bjorn Borg a notamment départagé Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, avant de d’avouer qu’il préférait le style de Carlos Alcaraz à celui de Jannik Sinner.
« Je pense que Jannik est plus agressif, mais si je devais choisir, je dirais Carlos pour sa façon de sentir la balle », a déclaré la légende suédoise, qui a également répondu à une question de tennis‐fiction, « Si Borg joue contre Rafael Nadal sur terre battue, qui gagne ? ».
Publié le jeudi 4 décembre 2025 à 12:58