Lors d’une inter­view donnée à Marca, à l’oc­ca­sion de la sortie de son auto­bio­gra­phie, Bjorn Borg a notam­ment dépar­tagé Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, avant de d’avouer qu’il préfé­rait le style de Carlos Alcaraz à celui de Jannik Sinner. 

« Je pense que Jannik est plus agressif, mais si je devais choisir, je dirais Carlos pour sa façon de sentir la balle », a déclaré la légende suédoise, qui a égale­ment répondu à une ques­tion de tennis‐fiction, « Si Borg joue contre Rafael Nadal sur terre battue, qui gagne ? ».

Publié le jeudi 4 décembre 2025 à 12:58

