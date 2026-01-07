Alors que Rod Laver reste le dernier joueur à avoir réalisé le Grand Chelem calen­daire, en 1969, et que Novak Djokovic est passé à un match de cet exploit en 2021, Sam Querrey voit Jannik Sinner tout rafler en 2026, sans rien laisser à Carlos Alcaraz.

« Je pense que Sinner va remporter les quatre tour­nois du Grand Chelem cette année. D’ailleurs, qu’est‐ce qui est le plus probable : que Sinner remporte les quatre ou que quel­qu’un d’autre que Sinner ou Alcaraz en remporte un ? », a déclaré l’an­cien 11e joueur mondial dans le podcast « Nothing Major », dont les propos sont relayés par Tennis World USA.