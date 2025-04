Dans une longue inter­view accordé à la marque Louis Vuitton, Carlos Alcaraz revient sur cetrains sujets clés de la carrière d’un joueur de tennis. Notamment celui du rôle d’exemple vis à vis du public et des fans. Carlos veut en effet inspirer comme il a été inspiré par le duo magique entre le Suisse et l’Espagnol qui a marqué le tennis mondial.

« Pour moi, le plus impor­tant au monde est d’être une bonne personne et d’être bien­veillant envers les autres. Je veux être une source d’ins­pi­ra­tion pour les enfants, comme Nadal et Federer l’ont été pour moi, par exemple. C’étaient mes idoles et je les ai toujours consi­dérés comme des personnes très acces­sibles et agréables » a expliqué Alcaraz