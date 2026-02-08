AccueilATPAlcaraz : "Parfois, il m'arrive d'avoir sept idées différentes en moins d'une...
Alcaraz : « Parfois, il m’ar­rive d’avoir sept idées diffé­rentes en moins d’une seconde et je dois en choisir une, et souvent, je me trompe »

Exactement une semaine après son sacre à l’Open d’Australie, déjà le septième de sa carrière en Grand Chelem, Carlos Alcaraz a accordé une inter­view à nos confrères de AS dans laquelle il évoque notam­ment les avan­tages et incon­vé­nients liés à son jeu très complet. Et son analyse est très intéressante. 

« Au final, j’ai aussi un réper­toire assez large. C’est à la fois un avan­tage et un incon­vé­nient. C’est un avan­tage car, quand le plan A ne fonc­tionne pas et que je suis débordé, je peux faire autre chose et changer la donne. C’est un incon­vé­nient car il m’ar­rive d’avoir sept idées diffé­rentes en moins d’une seconde, et je dois en choisir une, souvent je me trompe. Mais bon, c’est un luxe. C’est là que mon équipe inter­vient, me rassu­rant de l’ex­té­rieur : je ne main­tien­drai pas ce niveau indé­fi­ni­ment, je dois garder le moral et changer quelques petites choses qui paraissent plus posi­tives de l’ex­té­rieur… Dans cette situa­tion, j’ai réalisé à quel point j’avais progressé mentalement. »

