Exactement une semaine après son sacre à l’Open d’Australie, déjà le septième de sa carrière en Grand Chelem, Carlos Alcaraz a accordé une interview à nos confrères de AS dans laquelle il évoque notamment les avantages et inconvénients liés à son jeu très complet. Et son analyse est très intéressante.
« Au final, j’ai aussi un répertoire assez large. C’est à la fois un avantage et un inconvénient. C’est un avantage car, quand le plan A ne fonctionne pas et que je suis débordé, je peux faire autre chose et changer la donne. C’est un inconvénient car il m’arrive d’avoir sept idées différentes en moins d’une seconde, et je dois en choisir une, souvent je me trompe. Mais bon, c’est un luxe. C’est là que mon équipe intervient, me rassurant de l’extérieur : je ne maintiendrai pas ce niveau indéfiniment, je dois garder le moral et changer quelques petites choses qui paraissent plus positives de l’extérieur… Dans cette situation, j’ai réalisé à quel point j’avais progressé mentalement. »
Publié le dimanche 8 février 2026 à 15:49