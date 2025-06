Inscrit au tournoi du Queen’s (du 16 au 22 juin cette année), qu’il a remporté en 2023, Carlos Alcaraz n’est pas encore certain de disputer le tournoi londo­nien, qui lui permet­trait de prendre ses marques sur gazon avant Wimbledon, où il est double tenant du titre.

Selon les infor­ma­tions du rédac­teur en chef de Punto de Break, José Moron, le vain­queur de Roland‐Garros prendra sa déci­sion après un repos bien mérité à Ibiza, l’une de ses desti­na­tions préférées.

Carlos Alcaraz se va hoy a Ibiza a desco­nectar un par de días y cele­brar su éxito en la gira de tierra.



A finales de esta semana volverá a Murcia y ahí verán cómo se encuentra, para decidir si juegan en Queen’s o no.



Su idea es ir, pero quieren veri­ficar que todo esté OK. pic.twitter.com/JVQyT1UTRo — José Morón (@jmgmoron) June 10, 2025

« Carlos Alcaraz part aujourd’hui pour Ibiza afin de se reposer quelques jours et célé­brer son succès lors de la tournée sur terre battue. À la fin de la semaine, il sera de retour à Murcie où l’on verra comment il se sent et où l’on déci­dera s’il jouera ou non à Queen’s. Son inten­tion est d’y aller, mais il souhaite s’as­surer que tout va bien. »