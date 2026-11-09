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Alcaraz pas du tout rassasié après son titre à Paris : « Je ne sais pas si ce sera cette année ou la saison prochaine, mais je veux vrai­ment remporter ce tournoi un jour »

Par
Baptiste Mulatier
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La tournée euro­péenne en indoor se déroule pour le moment à merveille pour Carlos Alcaraz, vain­queur de tour­nois qu’il n’avait encore jamais remportés : Vienne et Paris. Et il a encore très faim !

En confé­rence de presse après sa victoire contre Ben Shelton en finale du Masters 1000 fran­çais, l’Espagnol était déjà tourné vers les ATP Finals, qui auront lieu à Turin du 15 au 22 novembre.

« Les ATP Finals, c’est pour les meilleurs du monde, c’est un tournoi impor­tant pour tout le monde. C’est ce pour quoi on travaille toute l’année. Il faut être régu­lier et il faut travailler autant que l’on peut, jouer aussi bien que possible toute l’année pour se quali­fier pour ce tournoi préci­sé­ment. Cela donne une moti­va­tion supplé­men­taire, cela influe une énergie supplé­men­taire pour parti­ciper à ce tournoi. Je veux vrai­ment le remporter un jour, je ne sais pas si ce sera cette année ou l’année prochaine, si je serai jamais en mesure de le remporter. Je vais travailler d’arrache‐pied pour y parvenir. Cette année, je vais y aller avec confiance, avec beau­coup d’in­for­ma­tions dans mon sac, je sais que je vais pouvoir m’amé­liorer et on verra bien. »

Publié le lundi 9 novembre 2026 à 08:32

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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