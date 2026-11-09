La tournée européenne en indoor se déroule pour le moment à merveille pour Carlos Alcaraz, vainqueur de tournois qu’il n’avait encore jamais remportés : Vienne et Paris. Et il a encore très faim !
En conférence de presse après sa victoire contre Ben Shelton en finale du Masters 1000 français, l’Espagnol était déjà tourné vers les ATP Finals, qui auront lieu à Turin du 15 au 22 novembre.
« Les ATP Finals, c’est pour les meilleurs du monde, c’est un tournoi important pour tout le monde. C’est ce pour quoi on travaille toute l’année. Il faut être régulier et il faut travailler autant que l’on peut, jouer aussi bien que possible toute l’année pour se qualifier pour ce tournoi précisément. Cela donne une motivation supplémentaire, cela influe une énergie supplémentaire pour participer à ce tournoi. Je veux vraiment le remporter un jour, je ne sais pas si ce sera cette année ou l’année prochaine, si je serai jamais en mesure de le remporter. Je vais travailler d’arrache‐pied pour y parvenir. Cette année, je vais y aller avec confiance, avec beaucoup d’informations dans mon sac, je sais que je vais pouvoir m’améliorer et on verra bien. »
Publié le lundi 9 novembre 2026 à 08:32