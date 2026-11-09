La tournée euro­péenne en indoor se déroule pour le moment à merveille pour Carlos Alcaraz, vain­queur de tour­nois qu’il n’avait encore jamais remportés : Vienne et Paris. Et il a encore très faim !

En confé­rence de presse après sa victoire contre Ben Shelton en finale du Masters 1000 fran­çais, l’Espagnol était déjà tourné vers les ATP Finals, qui auront lieu à Turin du 15 au 22 novembre.

« Les ATP Finals, c’est pour les meilleurs du monde, c’est un tournoi impor­tant pour tout le monde. C’est ce pour quoi on travaille toute l’année. Il faut être régu­lier et il faut travailler autant que l’on peut, jouer aussi bien que possible toute l’année pour se quali­fier pour ce tournoi préci­sé­ment. Cela donne une moti­va­tion supplé­men­taire, cela influe une énergie supplé­men­taire pour parti­ciper à ce tournoi. Je veux vrai­ment le remporter un jour, je ne sais pas si ce sera cette année ou l’année prochaine, si je serai jamais en mesure de le remporter. Je vais travailler d’arrache‐pied pour y parvenir. Cette année, je vais y aller avec confiance, avec beau­coup d’in­for­ma­tions dans mon sac, je sais que je vais pouvoir m’amé­liorer et on verra bien. »