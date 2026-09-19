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Alcaraz pas honnête ? Macci répond sèche­ment à Mouratoglou : « Que certains s’en prennent à Carlos montre qu’ils manquent de connais­sances réelles et qu’ils ne comprennent pas la psycho­logie d’un talent non pas simple­ment bon ou excep­tionnel, mais d’un talent géné­ra­tionnel unique »

Par
Thomas S
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« Il est sorti de sa défaite à l’US Open en disant qu’il était content. Je n’y crois pas. Les joueurs qui font semblant de se moquer d’une défaite, je pense qu’ils mentent », a écrit il y a quelques jours Patrick Mouratoglou au sujet de Carlos Alcaraz sur son compte Linkedin. 

Un avis tranché qui n’est pas passé inaperçu, notam­ment du côté de Rick Macci, qui ne s’est pas fait prier pour répondre à l’en­traî­neur fran­çais, qu’il ne porte pas vrai­ment dans son coeur. 

« Carlos s’est fait criti­quer parce qu’il souriait et disait à quel point il était très heureux après ce combat de rue de cinq heures contre Shelton. Il était sincère. Point barre. Ce n’était pas feint. Que certains s’en prennent au Magicien montre qu’ils manquent de connais­sances réelles et qu’ils ne comprennent pas la psycho­logie d’un talent non pas simple­ment bon ou excep­tionnel, mais d’un talent géné­ra­tionnel unique. Certes, il n’a pas livré une perfor­mance impec­cable, mais après 139 jours sans combat pur et dur, et malgré de nombreux doutes, inquié­tudes et préoc­cu­pa­tions concer­nant son poignet, le Magicien espa­gnol était tout simple­ment telle­ment heureux d’être de retour dans la course et de se produire sur scène avec ses dons divins que nous appré­cions tous et qui nous font sourire. »

Publié le samedi 19 septembre 2026 à 15:36

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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