« Il est sorti de sa défaite à l’US Open en disant qu’il était content. Je n’y crois pas. Les joueurs qui font semblant de se moquer d’une défaite, je pense qu’ils mentent », a écrit il y a quelques jours Patrick Mouratoglou au sujet de Carlos Alcaraz sur son compte Linkedin.
Un avis tranché qui n’est pas passé inaperçu, notamment du côté de Rick Macci, qui ne s’est pas fait prier pour répondre à l’entraîneur français, qu’il ne porte pas vraiment dans son coeur.
Carlos being called out because he was Smiling and saying how he was very Happy after the 5 hour street fight with Shelton.He was being honest. Period. It was not fake. For others to throw knives at the Magician this shows they lack real knowledge and are inexperienced of the…— Rick Macci (@RickMacci) September 18, 2026
« Carlos s’est fait critiquer parce qu’il souriait et disait à quel point il était très heureux après ce combat de rue de cinq heures contre Shelton. Il était sincère. Point barre. Ce n’était pas feint. Que certains s’en prennent au Magicien montre qu’ils manquent de connaissances réelles et qu’ils ne comprennent pas la psychologie d’un talent non pas simplement bon ou exceptionnel, mais d’un talent générationnel unique. Certes, il n’a pas livré une performance impeccable, mais après 139 jours sans combat pur et dur, et malgré de nombreux doutes, inquiétudes et préoccupations concernant son poignet, le Magicien espagnol était tout simplement tellement heureux d’être de retour dans la course et de se produire sur scène avec ses dons divins que nous apprécions tous et qui nous font sourire. »
Publié le samedi 19 septembre 2026 à 15:36