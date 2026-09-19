« Il est sorti de sa défaite à l’US Open en disant qu’il était content. Je n’y crois pas. Les joueurs qui font semblant de se moquer d’une défaite, je pense qu’ils mentent », a écrit il y a quelques jours Patrick Mouratoglou au sujet de Carlos Alcaraz sur son compte Linkedin.

Un avis tranché qui n’est pas passé inaperçu, notam­ment du côté de Rick Macci, qui ne s’est pas fait prier pour répondre à l’en­traî­neur fran­çais, qu’il ne porte pas vrai­ment dans son coeur.

Carlos being called out because he was Smiling and saying how he was very Happy after the 5 hour street fight with Shelton.He was being honest. Period. It was not fake. For others to throw knives at the Magician this shows they lack real know­ledge and are inex­pe­rienced of the… — Rick Macci (@RickMacci) September 18, 2026

« Carlos s’est fait criti­quer parce qu’il souriait et disait à quel point il était très heureux après ce combat de rue de cinq heures contre Shelton. Il était sincère. Point barre. Ce n’était pas feint. Que certains s’en prennent au Magicien montre qu’ils manquent de connais­sances réelles et qu’ils ne comprennent pas la psycho­logie d’un talent non pas simple­ment bon ou excep­tionnel, mais d’un talent géné­ra­tionnel unique. Certes, il n’a pas livré une perfor­mance impec­cable, mais après 139 jours sans combat pur et dur, et malgré de nombreux doutes, inquié­tudes et préoc­cu­pa­tions concer­nant son poignet, le Magicien espa­gnol était tout simple­ment telle­ment heureux d’être de retour dans la course et de se produire sur scène avec ses dons divins que nous appré­cions tous et qui nous font sourire. »