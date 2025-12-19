AccueilATPAlcaraz perturbé par sa séparation avec Ferrero ? La réponse en images...
Alcaraz perturbé par sa sépa­ra­tion avec Ferrero ? La réponse en images !

S’il traverse une inter­saison forcé­ment parti­cu­lière depuis l’annonce de la fin de sa colla­bo­ra­tion avec Juan Carlos Ferrero, Carlos Alcaraz ne semble en rien perturbé par ce changement.

Le numéro 1 mondial a en effet été filmé en train de plai­santer avec Flavio Cobolli, son parte­naire d’entraînement pour plusieurs jours. 

Avant le début de saison 2026, qu’il commen­cera par l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février), l’Espagnol affiche une excel­lente humeur. 

Publié le vendredi 19 décembre 2025 à 15:27

