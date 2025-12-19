S’il traverse une intersaison forcément particulière depuis l’annonce de la fin de sa collaboration avec Juan Carlos Ferrero, Carlos Alcaraz ne semble en rien perturbé par ce changement.
Le numéro 1 mondial a en effet été filmé en train de plaisanter avec Flavio Cobolli, son partenaire d’entraînement pour plusieurs jours.
Flavio Cobolli ha raggiunto Carlos Alcaraz a Murcia per la preseason e direi che non se la passano malissimo 😅 pic.twitter.com/muSw0cFEpY— Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) December 19, 2025
Avant le début de saison 2026, qu’il commencera par l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février), l’Espagnol affiche une excellente humeur.
Publié le vendredi 19 décembre 2025 à 15:27