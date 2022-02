En battant Matteo Berrettini et Fabio Fognini sur une seule et même journée, samedi, Carlos Alcaraz s’est qualifié pour la première finale d’ATP 500 de sa carrière. A 18 ans et 9 mois.

Il fait donc un tout petit peu moins bien que Felix Auger‐Aliassime, mais mieux que Alexander Zverev et Stefanos Tsitsipas, mais aussi Jannik Sinner et Alex de Minaur, tous assez précoces.

L’Espagnol peut frapper même encore plus fort en rempor­tant son deuxième titre sur le circuit. Il doit battre Diego Schwartzman à 21h30 (heure fran­çaise) ce dimanche à Rio.