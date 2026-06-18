Blessé au poignet droit depuis le tournoi de Barcelone mi‐avril, Carlos Alcaraz a manqué Madrid, Rome, Roland‐Garros, le Queen’s et a déjà offi­cia­lisé son forfait pour Wimbledon (29 juin au 12 juillet) depuis plusieurs semaines.

L’Espagnol pour­suit néan­moins son entraî­ne­ment, sur le court ou sur des pistes d’ath­lé­tisme. Il a partagé de nouvelles images d’une séance où on le voit, une fois de plus, frapper quelques balles de la main gauche, avec une prise très haute.

Si selon les infor­ma­tions du média espa­gnol AS, le septuple lauréat en Grand Chelem vise un retour pour la tournée améri­caine sur dur, il ne peut visi­ble­ment toujours pas jouer de la main droite.

En atten­dant, « Carlitos » n’a pas encore désac­tivé le « Rafa mode »…