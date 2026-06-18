Blessé au poignet droit depuis le tournoi de Barcelone mi‐avril, Carlos Alcaraz a manqué Madrid, Rome, Roland‐Garros, le Queen’s et a déjà officialisé son forfait pour Wimbledon (29 juin au 12 juillet) depuis plusieurs semaines.
L’Espagnol poursuit néanmoins son entraînement, sur le court ou sur des pistes d’athlétisme. Il a partagé de nouvelles images d’une séance où on le voit, une fois de plus, frapper quelques balles de la main gauche, avec une prise très haute.
Si selon les informations du média espagnol AS, le septuple lauréat en Grand Chelem vise un retour pour la tournée américaine sur dur, il ne peut visiblement toujours pas jouer de la main droite.
En attendant, « Carlitos » n’a pas encore désactivé le « Rafa mode »…
Publié le jeudi 18 juin 2026 à 10:29