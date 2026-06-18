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Alcaraz plus que jamais dans la peau de Nadal !

Par
Baptiste Mulatier
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Blessé au poignet droit depuis le tournoi de Barcelone mi‐avril, Carlos Alcaraz a manqué Madrid, Rome, Roland‐Garros, le Queen’s et a déjà offi­cia­lisé son forfait pour Wimbledon (29 juin au 12 juillet) depuis plusieurs semaines.

L’Espagnol pour­suit néan­moins son entraî­ne­ment, sur le court ou sur des pistes d’ath­lé­tisme. Il a partagé de nouvelles images d’une séance où on le voit, une fois de plus, frapper quelques balles de la main gauche, avec une prise très haute. 

Si selon les infor­ma­tions du média espa­gnol AS, le septuple lauréat en Grand Chelem vise un retour pour la tournée améri­caine sur dur, il ne peut visi­ble­ment toujours pas jouer de la main droite. 

En atten­dant, « Carlitos » n’a pas encore désac­tivé le « Rafa mode »…

Publié le jeudi 18 juin 2026 à 10:29

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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