« Comment faire mieux l’année prochaine ? En gagnant les quatre tour­nois du Grand Chelem et l’or olym­pique », lâchait Novak Djokovic avec un sourire après son septième sacre au Masters.

Avant son match d’ex­hi­bi­tion face à l’Américain Tommy Paul ce mercredi à Mexico devant plus de 40 000 personnes, Carlos Alcaraz a prévenu la légende serbe pour la saison 2024.

« Djokovic a dit qu’il était prêt pour remporter les quatre Grands Chelems et l’or olym­pique, mais nous, on est là pour l’en empê­cher. Cette année, ma première partie de ma saison a été spec­ta­cu­laire, mais après Wimbledon, j’ai connu une période un peu néga­tive. Je crois que c’est normal et qu’il faut que j’ap­prenne de ces situa­tions », a déclaré le numéro 2 mondial dans des propos rapportés par l’AFP.