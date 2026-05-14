Toujours éloigné des courts en raison d’une blessure sérieuse au poignet et officiellement forfait pour Roland‐Garros, Carlos Alcaraz a accordé une longue et intéressante interview au célèbre magazine, Vanity Fair.
Et après avoir envoyé un message fort sur sa rivalité avec Jannik Sinner, fait une grande confession sur sa carrière, et répondu aux déclarations de Novak Djokovic, l’actuel 2e joueur mondial a évoqué un sujet beaucoup plus léger : celui de son look et plus particulièrement de ses nombreuses coupes de cheveux.
Et Carlitos a bien l’intention de ne pas changer sa manière de faire en fonction du regard des autres et des nombreuses réactions à propos de son style. C’est tout à son honneur.
🇪🇸 “Listen, I try for it not to be a disaster, but if there’s something I want to do, I do it. If I were to listen to everyone’s opinion, I’d go crazy, right?”— Carlos Alcaraz Daily (@alcarazdaily) May 12, 2026
Carlos Alcaraz to @VanityFair on the public reaction to his hairstyles and appearance. pic.twitter.com/vmAGv4HveB
« Écoute, j’essaie de faire en sorte que ça ne tourne pas au désastre, mais s’il y a quelque chose que j’ai envie de faire, je le fais. Si je devais tenir compte de l’avis de tout le monde, je deviendrais fou, non ? »
Publié le jeudi 14 mai 2026 à 13:42