Accueil ATP

Alcaraz prévient tout le monde sur un sujet qui fait parler : « J’essaie de faire en sorte que ça ne tourne pas au désastre, mais s’il y a quelque chose que j’ai envie de faire, je le fais »

Par
Thomas S
-
195

Toujours éloigné des courts en raison d’une bles­sure sérieuse au poignet et offi­ciel­le­ment forfait pour Roland‐Garros, Carlos Alcaraz a accordé une longue et inté­res­sante inter­view au célèbre maga­zine, Vanity Fair.

Et après avoir envoyé un message fort sur sa riva­lité avec Jannik Sinner, fait une grande confes­sion sur sa carrière, et répondu aux décla­ra­tions de Novak Djokovic, l’ac­tuel 2e joueur mondial a évoqué un sujet beau­coup plus léger : celui de son look et plus parti­cu­liè­re­ment de ses nombreuses coupes de cheveux. 

Et Carlitos a bien l’in­ten­tion de ne pas changer sa manière de faire en fonc­tion du regard des autres et des nombreuses réac­tions à propos de son style. C’est tout à son honneur. 

« Écoute, j’essaie de faire en sorte que ça ne tourne pas au désastre, mais s’il y a quelque chose que j’ai envie de faire, je le fais. Si je devais tenir compte de l’avis de tout le monde, je devien­drais fou, non ? »

Publié le jeudi 14 mai 2026 à 13:42

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥