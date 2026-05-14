Toujours éloigné des courts en raison d’une bles­sure sérieuse au poignet et offi­ciel­le­ment forfait pour Roland‐Garros, Carlos Alcaraz a accordé une longue et inté­res­sante inter­view au célèbre maga­zine, Vanity Fair.

Et après avoir envoyé un message fort sur sa riva­lité avec Jannik Sinner, fait une grande confes­sion sur sa carrière, et répondu aux décla­ra­tions de Novak Djokovic, l’ac­tuel 2e joueur mondial a évoqué un sujet beau­coup plus léger : celui de son look et plus parti­cu­liè­re­ment de ses nombreuses coupes de cheveux.

Et Carlitos a bien l’in­ten­tion de ne pas changer sa manière de faire en fonc­tion du regard des autres et des nombreuses réac­tions à propos de son style. C’est tout à son honneur.

🇪🇸 “Listen, I try for it not to be a disaster, but if there’s some­thing I want to do, I do it. If I were to listen to everyone’s opinion, I’d go crazy, right?”



Carlos Alcaraz to @VanityFair on the public reac­tion to his hair­styles and appea­rance. pic.twitter.com/vmAGv4HveB — Carlos Alcaraz Daily (@alcarazdaily) May 12, 2026

« Écoute, j’essaie de faire en sorte que ça ne tourne pas au désastre, mais s’il y a quelque chose que j’ai envie de faire, je le fais. Si je devais tenir compte de l’avis de tout le monde, je devien­drais fou, non ? »