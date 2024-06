Si Carlos Alcaraz affole déjà les comp­teurs des statis­tiques après être devenu à seule­ment 21 ans le plus jeune joueur de l’his­toire à remporter trois tour­nois du Grand Chelem sur trois surfaces diffé­rentes, suite à son sacre à Roland‐Garros, le prodige espa­gnol est égale­ment en train de faire vibrer son compte en banque.

Car si l’on en croit les infor­ma­tions du site espa­gnol Relevo, le 2e joueur mondial aurait prolongé son contrat qui le lie avec la marque améri­caine à la virgule jusqu’au milieu de la prochaine décennie et pour un montant situé entre 15 et 20 millions de dollars par an.

De plus, l’en­tre­prise se serait égale­ment engagée à créer son propre logo pour sa nouvelle star, comme elle l’a fait aupa­ra­vant avec Roger Federer et Rafael Nadal. Pour le moment, les détails de la concep­tion ou son degré d’avancement sont inconnus.