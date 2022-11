Auteur d’une saison 2022 histo­rique où il a remporté son premier titre du Grand Chelem à l’US Open avant de devenir le plus jeune numéro un mondial de l’his­toire et de terminer l’année à cette place, Carlos Alcaraz a dû renoncer au Masters et à la Coupe Davis en raison d’une bles­sure aux abdominaux.

Entre réédu­ca­tion et vacance, le jeune prodige était de passage devant les médias lors d’une visite au complexe Abama Golf de Tenerife où il a une énième fois évoqué les compa­rai­sons avec son idole, Rafael Nadal, tout en se fixant un sacré objectif concer­nant ses face à face contre l’homme aux 22 titres du Grand Chelem.

« J’essaie de faire la sourde oreille et de profiter du voyage, de ma carrière. Cela n’a aucun sens de comparer. Peu importe que je sois numéro un main­te­nant, la carrière entière de Rafa est trop impor­tante. L’un de mes objec­tifs vis‐à‐vis de Nadal est de le battre et de la surpasser dans les confron­ta­tions directes. »