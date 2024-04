Lors de son inter­view accordée à La Vanguardia, dans laquelle il a expliqué son forfait pour Barcelone et évoqué sa riva­lité avec Jannik Sinner, Carlos Alcaraz a aussi insisté sur l’im­por­tance de son entraî­neur, Juan Carlos Ferrero, surtout lors de sa fin de saison dernière difficile.

« La dernière partie de la saison a été diffi­cile pour moi. Après la tournée améri­caine, je n’ar­ri­vais pas à garder mon enthou­siasme. Juan Carlos est venu me dire que la saison ne se termine pas en septembre. C’est pour ce genre de choses, je l’ai à mes côtés, il me dit ce qu’il a à me dire. »